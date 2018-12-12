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  3. 12 Aralık 2018 09:11

İzmir'de esrarengiz keşif

İzmir'in Tire ilçesinde, yol temizleme çalışması sırasında tarihi olabileceği belirlenen kuyu bulundu.

İzmir'de esrarengiz keşif

Jandarma ve müze yetkilileri, kuyunun bulunduğu yere gelerek inceleme yaptı.

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İzmir'de esrarengiz keşif

Tire-Belevi yolunda akşam saatlerinde menfez temizleme çalışması yapan karayolları ekibi, Çayırlı köyü yakınlarında yol kenarındaki otları temizlerken, yerdeki mermer taş dikkatlerini çekti.

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İzmir'de esrarengiz keşif

Taşın etrafını temizleyen ekipler, tarihi olarak değerlendirilen yaklaşık 20 metre derinliğinde kuyu buldu. Karayolları işçilerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, kuyunun bulunduğu noktada güvenlik önlemi alarak, müze yetkililerine haber verdi.

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İzmir'de esrarengiz keşif

Kuyunun fotoğraflarını çeken müze yetkilileri, etrafta inceleme yaptı. Tarihi bir kuyu olabileceğini belirten müze yetkilileri, yarın detaylı bir inceleme yapacaklarını söyledi.

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