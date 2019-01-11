İzmir'de eylem yapmak isteyen işçilere müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan İZENERJİ'de örgütlü bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na(DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlattı. İZSU, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar Müdürlüğü, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 birimde örgütlü bulunan sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler sürerken, taşerondan kadroya geçen işçiler de toplu iş sözleşmesine dahil edildi. Belediye ise sendikanın yetkisine itiraz etti. Şube Başkanı Arif Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yapılan görüşmelerde, kendilerine itirazı geri çekeceğini söylediklerini, ancak bunun yapılmadığını ileri sürdü.