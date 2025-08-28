İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, işçi servisi ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzeri Armutlu Yolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden Turgutlu yönüne ilerleyen M.B. (49) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen V.E. (45) yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.
1 / 5
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde V.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
2 / 5
Yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu'nun Turgutlu-İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
3 / 5
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
4 / 5