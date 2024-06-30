İzmir'de felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı

İZMİR VALİSİ YANGIN BÖLGESİNDE

Yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban da incelemelerde bulunup, çalışmaları yönlendirdi. Vali Elban, alevlerin Kuşadası tarafına da sirayet ettiğini söyledi. Yangının küçük bir tarla civarında çıktığını da belirten Elban, "Yangın nedeni muhtemelen orada birinin attığı bir ateş olabilir veya tarlada bir çalışmadan kaynaklanabilir. Jandarmamız araştırmasına devam ediyor. Henüz gözaltına alınan bir kişi yok ama çok boyutlu araştırmalarımız devam ediyor" dedi. Alevler, bölgede bulunan bir otele yaklaştı. Otelde bulunan misafirler tahliye edilirken, otel çalışanlarına ait olan lojman da tedbir amacıyla boşaltıldı.