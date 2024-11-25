İzmir'de gece yarısı büyük patlama: Tekne alev topuna döndü
İzmir Karşıyaka'da 71 yaşında olduğu ve evsiz olduğu için teknede kaldığı öğrenilen balıkçının teknesinde ısınmak için yaktığı tüpü ısıtıcı infilak etti. Patlamada tekne alev topuna dönerken, 71 yaşındaki balıkçı da hayayını kaybetti.
Kaynak: DHA
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağında karada duran ve tadilatta olduğu öğrenilen bir balıkçı teknesi, içerisinde çalıştırılan tüplü ısıtıcının patlaması sonucu alev aldı.
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Yangın bir tekneye daha sıçrarken, balıkçı teknesinin içerisinde bulunan ve evsiz olduğu öğrenilen T.G. (71), yaşamını yitirdi.
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Yangın, saat 21.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, evsiz olan T.G. , karada tadilatta olduğu öğrenilen balıkçı teknesine girerek ısınmak için tüplü ısıtıcı çalıştırdı.
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Tüplü ısıtıcı, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonrası tekne yanmaya başlarken, alevler yanındaki bir tekneye de sıçradı.
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