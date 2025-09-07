İzmir’de genç kadın pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 3 Eylül saat 09.00 sıralarında Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı'ndan saat 08.30 sıralarında eğitim için havalanan Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle mısır tarlasına düştü.