İzmir’de genç kadın pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'in Torbalı ilçesinde 31 yaşındaki kadın pilot Berfu H.'nun hayatını kaybettiği eğitim uçağı kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, 3 Eylül saat 09.00 sıralarında Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı'ndan saat 08.30 sıralarında eğitim için havalanan Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle mısır tarlasına düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, pilot adayı Berfu H.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Berfu H.'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Seyrekli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İlk belirlemelere göre eğitim uçağının irtifa kaybederek, dik şekilde mısır tarlasına düştüğü tespit edildi. Uçağın düştüğü alanda birkaç metre uzunluğundaki mısırların biçildiği görüldü.
