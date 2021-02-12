İzmir'de hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir Çeşme’de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun içine kattığı alanda bulunan ev ve arabalarda büyük zararın olduğu görülürken, felaketten en fazla zarar gören Alaçatı Mahallesindeki lüks site havadan görüntülendi.
İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu.
Alaçatı Port Limanı’nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu.