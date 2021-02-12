SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Şubat 2021 09:44

İzmir'de hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir Çeşme’de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun içine kattığı alanda bulunan ev ve arabalarda büyük zararın olduğu görülürken, felaketten en fazla zarar gören Alaçatı Mahallesindeki lüks site havadan görüntülendi.

İzmir'de hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

1/ 22
İzmir'de hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu.

2/ 22
İzmir'de hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Alaçatı Port Limanı’nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu.

3/ 22
İzmir'de hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yıkılan damların altında kalan küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

4/ 22
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM