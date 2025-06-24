İzmir'de iki noktada orman yangını
İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan iki yangın da kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA/İHA
İlk yangın Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı.
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Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 4 helikopter ile havadan 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozerle de karadan müdahale etti.
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Dikili ilçesindeki yangın ise Çandarlı Mahallesi'nde bulunan orman dışı alanda çıktı. Saat 16.40'ta çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 3 helikopter ile havadan 10 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ile karadan müdahale etti.
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Her iki yangının da kontrol altına alındığı bildirilirken, bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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