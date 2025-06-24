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İzmir'de iki noktada orman yangını

İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan iki yangın da kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA/İHA
İzmir'de iki noktada orman yangını - Resim: 1

İlk yangın Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. 

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İzmir'de iki noktada orman yangını - Resim: 2

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 4 helikopter ile havadan 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozerle de karadan müdahale etti. 

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İzmir'de iki noktada orman yangını - Resim: 3

Dikili ilçesindeki yangın ise Çandarlı Mahallesi'nde bulunan orman dışı alanda çıktı. Saat 16.40'ta çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 3 helikopter ile havadan 10 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ile karadan müdahale etti.

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İzmir'de iki noktada orman yangını - Resim: 4

Her iki yangının da kontrol altına alındığı bildirilirken, bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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