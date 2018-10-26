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  3. 26 Ekim 2018 13:00

İzmir'de inşaatının temelinden 'imparatorluk salonu' çıktı

İzmir'de inşaatının temelinden 'imparatorluk salonu' çıktı

İzmir'de bir iş hanı inşaatı sırasında rastlanan kalıntıların Antik Roma Dönemi'ne ait liman, hamam kalıntısı ve imparatorluk salonu olduğu tespit edildi.

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İzmir'de inşaatının temelinden 'imparatorluk salonu' çıktı

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Konak ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Mustafa Paşa Vakıf Çarşısı temelinden çıkan buluntulara ilişkin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla kurtarma ve röleve çalışması başlatıldı.

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İzmir'de inşaatının temelinden 'imparatorluk salonu' çıktı

Kurul tarafından hazırlanan raporda bölgede sondaj ve kazı kurtarma çalışması sonucu Antik Roma Dönemi'ne ait kalıntılara rastlandığı belirtildi.

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İzmir'de inşaatının temelinden 'imparatorluk salonu' çıktı

Bölgenin mutlak korunması gereken alan olduğuna dikkati çekilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

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