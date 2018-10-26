İzmir'de inşaatının temelinden 'imparatorluk salonu' çıktı
İzmir'de bir iş hanı inşaatı sırasında rastlanan kalıntıların Antik Roma Dönemi'ne ait liman, hamam kalıntısı ve imparatorluk salonu olduğu tespit edildi.
AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Konak ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Mustafa Paşa Vakıf Çarşısı temelinden çıkan buluntulara ilişkin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla kurtarma ve röleve çalışması başlatıldı.
Kurul tarafından hazırlanan raporda bölgede sondaj ve kazı kurtarma çalışması sonucu Antik Roma Dönemi'ne ait kalıntılara rastlandığı belirtildi.