İzmir'de kahreden yangın: Baba hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu yaşam savaşı veriyor
İzmir'in Bornova ilçesinde gece yarısı bir apartman dairesinde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler arasında kalan 71 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirirken, diyaliz hastası engelli oğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak entübe edildi.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 513 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. H.G.ve diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin’ın yaşadığı son kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.
Ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde H.G.'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu U.G.ise ambulansa Ege Üniteversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağığr olan U.G.’in entübe edildiği öğrenildi.
Yanan evde olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.