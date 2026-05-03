İzmir’de kahreden yangın: Elektrikli soba 1,5 yaşındaki bebek öldü 3 çocuk yaralandı

İzmir'in merkez ilçesi Konak, dün gece saatlerinde meydana gelen feci bir yangınla sarsıldı. Akıncı Mahallesi 1298 Sokak üzerindeki üç katlı bir binada çıkan yangın, henüz hayatının baharındaki bir bebeği aramızdan ayırdı. Olay, dün akşam saat 22.50 sularında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çocukların evde olduğu sırada odadaki elektrikli soba kısa devre yaparak etraftaki eşyaları tutuşturdu. Alevlerin hızla büyümesi üzerine mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.