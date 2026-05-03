İzmir’de kahreden yangın: Elektrikli soba 1,5 yaşındaki bebek öldü 3 çocuk yaralandı
İzmir’in Konak ilçesinde gece saatlerinde yükselen alevler bir aileyi yasa boğdu! Akıncı Mahallesi’nde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, 1,5 yaşındaki bir bebeğin yaşamına mal oldu. Elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin edilen faciada, dumandan etkilenen diğer 3 çocuğun hastanedeki yaşam savaşı sürüyor.
İzmir'in merkez ilçesi Konak, dün gece saatlerinde meydana gelen feci bir yangınla sarsıldı. Akıncı Mahallesi 1298 Sokak üzerindeki üç katlı bir binada çıkan yangın, henüz hayatının baharındaki bir bebeği aramızdan ayırdı. Olay, dün akşam saat 22.50 sularında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çocukların evde olduğu sırada odadaki elektrikli soba kısa devre yaparak etraftaki eşyaları tutuşturdu. Alevlerin hızla büyümesi üzerine mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yangın sırasında evde bulunan dört çocuk için mahalleli ve itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Çocuklardan ikisi çevredeki vatandaşların kahramanca müdahalesiyle, biri ise itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 1,5 yaşındaki küçük çocuğun yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Dumandan zehirlenen ve durumlarının kritik olduğu öğrenilen diğer 3 çocuk, ambulanslarla ivedilikle çevredeki hastanelere sevk edildi. Çocukların yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, emniyet birimleri facianın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.