İzmir'de kan donduran olay: Kezzaplı saldırıya uğrayan kadın öldü, kızı ağır yaralı!
İzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin sokak ortasında kezzaplı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki A.K., 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olay esnasında annesine siper olan 13 yaşındaki kızı ağır yaralanırken, elleri yanan cani koca tedavi için gittiği hastanede yakalandı.
Olay, 1 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki H.Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi A.K. ve 13 yaşındaki kızı M.N.Ş.'nin eve doğru yürüdüğü sırada önlerini kesti. Yanında getirdiği kezzapla eski eşini pusuda bekleyen gözü dönmüş koca, sokak ortasında dehşet saçtı. H. Ş., elindeki kimyasal maddeyi bir anda eşinin üzerine fırlattı. Talihsiz kadın acılar içinde yere yığılırken, mahallede feryat sesleri yükseldi.
Annesine siper olan küçük kız da ağır yaralandı
Annesinin gözleri önünde kezzaplı saldırıya uğradığını gören 13 yaşındaki M.N.Ş., babasına engel olmak ve annesini kurtarmak için hiç düşünmeden araya girdi. Ancak bu sırada fırlatılan kezzabın bir kısmı küçük kızın da üzerine döküldü. Yaşanan arbede ve kimyasal maddenin tesiriyle saldırgan H.Ş. de ellerinden yaralandı. Şüpheli koca olayın ardından yaya olarak kayıplara karışırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
Canlandırma odasında müdahale edildi ama kurtarılamadı
Ağır yaralanan anne A.K. ve kızı M.N.Ş., olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğinde durumu kritik olan ve ilk olarak canlandırma odasında yoğun müdahaleye alınan anne K., ardından yoğun bakım servisine sevk edildi. Talihsiz kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaçan katil zanlısı hastanede yakalandı
Olayın ardından yaya olarak kaçan katil zanlısı H. Ş.'nin, saldırı esnasında kendi ellerini de yakması üzerine saat 13.48 sıralarında tedavi olmak için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine giriş yaptığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin hızlı koordinasyonuyla hastanede önlem alan jandarma ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisi polis gözetiminde devam eden zanlının, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.