İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’e giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu büyük bir coşkuyla karşılandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partili kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanına akın eden partililer, CHP liderini alkış ve sloganlarla karşıladı.
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İzmir'de gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ndeki programa Altılı Masa liderleri de katıldı.
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Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan uçakla İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında çok sayıda partili, slogan ve alkışlarla karşıladı.
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Kılıçdaroğlu zorlukla binebildiği aracından kendisini karşılamaya gelen partilileri selamladı.
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