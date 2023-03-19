İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partili kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanına akın eden partililer, CHP liderini alkış ve sloganlarla karşıladı.