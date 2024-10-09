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İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha

İzmir'de geçmiş yıllarda birçok kez kumar oynatıldığı için operasyon gerçekleştirilen 'Kolpaçino' kumarhanesine, jandarma ekipleri bir baskın daha gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha - Resim: 1

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde bulunan, 'Kolpaçino' filminden esinlenerek duvara astığı posterle ünlenen ve geçmiş yıllarda birçok kez operasyon gerçekleştirilen işletmeye bir baskın daha gerçekleştirdi.

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İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha - Resim: 2

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskında, tombala oyunuyla kumar oynayan 58 kişi yakalanırken, kumarbazlara 372 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

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İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha - Resim: 3

İşletme sahibi B.H. hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan soruşturma başlatılırken, işletme sahibi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından B.H., serbest bırakıldı.

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