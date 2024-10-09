İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde bulunan, 'Kolpaçino' filminden esinlenerek duvara astığı posterle ünlenen ve geçmiş yıllarda birçok kez operasyon gerçekleştirilen işletmeye bir baskın daha gerçekleştirdi.