İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha
İzmir'de geçmiş yıllarda birçok kez kumar oynatıldığı için operasyon gerçekleştirilen 'Kolpaçino' kumarhanesine, jandarma ekipleri bir baskın daha gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde bulunan, 'Kolpaçino' filminden esinlenerek duvara astığı posterle ünlenen ve geçmiş yıllarda birçok kez operasyon gerçekleştirilen işletmeye bir baskın daha gerçekleştirdi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskında, tombala oyunuyla kumar oynayan 58 kişi yakalanırken, kumarbazlara 372 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
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İşletme sahibi B.H. hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan soruşturma başlatılırken, işletme sahibi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından B.H., serbest bırakıldı.
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