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  3. 18 Ekim 2019 10:13

İzmir'de köpek balığı karaya vurdu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde ''boz camgöz'' türüne ait 3 metre uzunluğunda yarım tonluk köpek balığı karaya vurmuş halde ölü bulundu.

İzmir'de köpek balığı karaya vurdu

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İzmir'de köpek balığı karaya vurdu

İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi Ömür Beldesi Halk Plajında dün sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlarca, 3 metre uzunluğunda yarım tonluk ’boz camgöz’ türüne ait köpek balığı ölmüş halde karaya vurmuş şekilde bulundu.

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İzmir'de köpek balığı karaya vurdu

Plajda yürüyüş yapan vatandaşlar köpek balığını görünce şaşkına döndü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Seferihisar Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü haldeki 3 metre uzunluğundaki köpek balığını iş makinesi yardımıyla plajdan alarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömme işlemini gerçekleştirdi.

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İzmir'de köpek balığı karaya vurdu

“Boz camgöz türüne ait köpek balığı”
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araş. Gör. Dr. Sencer Akalın yakalanan köpek balığı hakkında açıklamalarda bulundu.

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