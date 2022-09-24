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İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı

İzmir'de zabıtaların müdahale ettiği seyyar satıcı, üzerlerine benzin dökerek iki çocuğu ile kendisini yakmaya kalkıştı.

İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı - Resim: 1

İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapılmasına izin verilmediği öğrenilen şahıs, üzerlerine benzin dökerek iki çocuğu ile kendisini yakmaya çalıştı. Korku dolu anlar yaşanmasına neden olan kişi, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek sayesinde ikna edildi.

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İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı - Resim: 2

Narlıdere'nin Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi.

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İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı - Resim: 3

Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi.

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İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı - Resim: 4

Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.

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