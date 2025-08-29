İzmir'de korku dolu anlar! Limandaki tekneler alev topuna döndü
İzmir'in Urla ilçesinde, limanda blunan bir teknede yangın çıktı. Alevler yandaki teknelere de sıçradı.
Kaynak: DHA
Urla’nın Çeşmealtı bölgesinde limanda bulunan bir teknede saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
1 / 7
Tekneden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
2 / 7
Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer teknelere de sıçradı.
3 / 7
İhbarla bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
4 / 7