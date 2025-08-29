  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Limandaki tekneler alev topuna döndü!

İzmir'de korku dolu anlar! Limandaki tekneler alev topuna döndü

İzmir'in Urla ilçesinde, limanda blunan bir teknede yangın çıktı. Alevler yandaki teknelere de sıçradı.

Kaynak: DHA
İzmir'de korku dolu anlar! Limandaki tekneler alev topuna döndü - Resim: 1

Urla’nın Çeşmealtı bölgesinde limanda bulunan bir teknede saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

1 / 7
İzmir'de korku dolu anlar! Limandaki tekneler alev topuna döndü - Resim: 2

Tekneden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

2 / 7
İzmir'de korku dolu anlar! Limandaki tekneler alev topuna döndü - Resim: 3

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer teknelere de sıçradı. 

3 / 7
İzmir'de korku dolu anlar! Limandaki tekneler alev topuna döndü - Resim: 4

İhbarla bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

4 / 7