İzmir'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü İsmail Başak ve Mehmet Akın'ın (28) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.