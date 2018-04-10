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  3. 10 Nisan 2018 17:29

İzmir’de korkutan görüntü

İzmir'de turuncu renge bezenen deniz kıyısı, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

İzmir’de korkutan görüntü

Bazı vatandaşlar bu rengi kimyasal bir atık zannederek durumu belediye ekiplerine şikayet ederken, turuncu renge mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı olan planktonların neden olduğu anlaşıldı.

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İzmir’de korkutan görüntü

İzmir'in Urla ilçesinde turuncu renge bezenen deniz kıyısı, ilçedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bu rengi kimyasal bir atık zannederek durumu belediye ekiplerine şikayet eden vatandaşları rahatlatan açıklama ise uzmanlardan geldi.

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İzmir’de korkutan görüntü

Deniz kıyısındaki turuncu rengin sırrının, denizde bulunan ve mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı plankton olduğu anlaşıldı.

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İzmir’de korkutan görüntü

Planktonların suda çoğalması esnasında denizde rengin yer yer turuncu renge büründüğünü açıklayan uzmanlar, yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

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