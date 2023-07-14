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İzmir'de makilik yangını

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de makilik yangını - Resim: 1

Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. 

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İzmir'de makilik yangını - Resim: 2

Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. 

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İzmir'de makilik yangını - Resim: 3

Ekipler. yangına havadan ve karadan müdahale etti.

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İzmir'de makilik yangını - Resim: 4

Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

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