  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İzmir'de metro arızası: İstasyon kapatıldı, seferler durduruldu

İzmir'de metro arızası: İstasyon kapatıldı, seferler durduruldu

İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda metro arıza yaptı. Metrodakiler tahliye edilirken, seferler durduruldu, arızanın giderilmesi için istasyon kapatıldı.

Kaynak: DHA
İzmir'de metro arızası: İstasyon kapatıldı, seferler durduruldu - Resim: 1

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan metro, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda arıza yaptı. Metrodaki vatandaşlar tahliye edilirken, seferler durduruldu. Rayda da hasar olduğu görüldü.

1 / 5
İzmir'de metro arızası: İstasyon kapatıldı, seferler durduruldu - Resim: 2

İzmir Metro A.Ş. ekipleri, çalışma başlattı. Bornova İstasyonu arızanın giderilmesi için kapatıldı. Yolcular ise otobüs duraklarına yönlendirildi.

2 / 5
İzmir'de metro arızası: İstasyon kapatıldı, seferler durduruldu - Resim: 3

İzmir Metro A.Ş.'den yapılan açıklamada, "İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir" denildi. (DHA)

3 / 5
İzmir'de metro arızası: İstasyon kapatıldı, seferler durduruldu - Resim: 4
4 / 5