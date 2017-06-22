İzmir'de NATO arazisi yakınında patlama
İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, cevrede bulunan binaların camları kırıldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.50 sularında şiddetli patlama duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Yapılan araştırmada, patlamanın Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Toros Mezarlığı ile NATO'ya ait araziyi çevreleyen alanın kesiştiği bölgedeki duvar dibinde meydana geldiği belirlendi.