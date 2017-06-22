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  3. 22 Haziran 2017 11:30

İzmir'de NATO arazisi yakınında patlama

İzmir'de NATO arazisi yakınında patlama

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, cevrede bulunan binaların camları kırıldı.

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İzmir'de NATO arazisi yakınında patlama

Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.50 sularında şiddetli patlama duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

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İzmir'de NATO arazisi yakınında patlama

Yapılan araştırmada, patlamanın Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Toros Mezarlığı ile NATO'ya ait araziyi çevreleyen alanın kesiştiği bölgedeki duvar dibinde meydana geldiği belirlendi.

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İzmir'de NATO arazisi yakınında patlama

Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, cevrede bulunan binaların camları kırıldı.

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