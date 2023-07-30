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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını - Resim: 1

Yangın, saat 12.00’de Kale Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. 

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İzmir'de orman yangını - Resim: 2

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. 

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İzmir'de orman yangını - Resim: 3

Alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı. 

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İzmir'de orman yangını - Resim: 4

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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