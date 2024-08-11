İzmir'de orman yangını
İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan orman yangını sonrasında bölgede zamanla ayrış başaldı.
Kaynak: AA
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdehalesi sürüyor. Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda meydana gelen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
1 / 3
İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yerleşim yerlerine olan yakınlığı ise endişeleri artırıyor.
2 / 3
Jandarma ekipleri, yangından etkilenen 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
AA'nın haberine göre yerleşim yerlerine yakın konumlarda devam eden yangında dumandan ekilenen 3 kişi, jandarma tarafından sağlık ekiplerine teslim edilirken, itfaiyenin müdehale ettiği yangın sürüyor.
3 / 3