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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan orman yangını sonrasında bölgede zamanla ayrış başaldı.

Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını - Resim: 1

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdehalesi sürüyor. Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda meydana gelen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

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İzmir'de orman yangını - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yerleşim yerlerine olan yakınlığı ise endişeleri artırıyor.

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İzmir'de orman yangını - Resim: 3

Jandarma ekipleri, yangından etkilenen 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 

AA'nın haberine göre yerleşim yerlerine yakın konumlarda devam eden yangında dumandan ekilenen 3 kişi, jandarma tarafından sağlık ekiplerine teslim edilirken, itfaiyenin müdehale ettiği yangın sürüyor.

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