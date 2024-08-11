İzmir'de orman yangını

İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yerleşim yerlerine olan yakınlığı ise endişeleri artırıyor.