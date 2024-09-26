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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını - Resim: 1

Kemalpaşa'nın kırsal Yenikurudere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. 

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İzmir'de orman yangını - Resim: 2

Alevlere ilk müdahale 12 dakika içinde yapıldı. 

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İzmir'de orman yangını - Resim: 3

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, sarp arazideki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)

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İzmir'de orman yangını - Resim: 4
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