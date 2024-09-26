İzmir'de orman yangını
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
Kaynak: DHA
Kemalpaşa'nın kırsal Yenikurudere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
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Alevlere ilk müdahale 12 dakika içinde yapıldı.
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Yangının çıkış nedeni araştırılırken, sarp arazideki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)
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