İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hastanelik oldu
İzmir'de komşusunun bahçesine giden 6 yaşındaki minik Hüseyin zincirle bağlı pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Bayraklı'da Hüseyin Çınar Avcı ile ablası Zeynep Avcı (9), 18 Şubat saat 14.00 sıralarında komşuları A.H.Ö.'nün Doğançay Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinin bahçesine gitti.
1 / 10
Hüseyin, burada zincirle bağlı Pitbull melezi cinsi köpeği sevmek istedi. Ancak, köpek bir anda minik Hüseyin'e saldırdı.
2 / 10
Baş, kol ve kulağından yaralanıp, feryat eden Hüseyin'in yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi A.H.Ö. koştu. A.H.Ö., köpeğini kuyruğundan çekerek çocuğu kurtardı.
3 / 10
İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 / 10