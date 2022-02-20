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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hastanelik oldu

İzmir'de komşusunun bahçesine giden 6 yaşındaki minik Hüseyin zincirle bağlı pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldı. 

İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hastanelik oldu - Resim: 1

Bayraklı'da Hüseyin Çınar Avcı ile ablası Zeynep Avcı (9), 18 Şubat saat 14.00 sıralarında komşuları A.H.Ö.'nün Doğançay Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinin bahçesine gitti.

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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hastanelik oldu - Resim: 2

Hüseyin, burada zincirle bağlı Pitbull melezi cinsi köpeği sevmek istedi. Ancak, köpek bir anda minik Hüseyin'e saldırdı.

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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hastanelik oldu - Resim: 3

Baş, kol ve kulağından yaralanıp, feryat eden Hüseyin'in yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi A.H.Ö. koştu. A.H.Ö., köpeğini kuyruğundan çekerek çocuğu kurtardı.

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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hastanelik oldu - Resim: 4

İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

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