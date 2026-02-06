İzmir'de sağanak felaketi! Köprüden geçen otomobil sel sularına kapıldı: 2 kız kardeş öldü
İzmir'in Menderes ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobildeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitirenlerin B.T.(16) ve ablası N.T. (21) olduğu öğrenildi.
Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi. Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.
Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi.
Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen diğer kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
OLAYDAN SAĞ KURTULMUŞ
Kayıp olarak aranan kişinin olaydan sağ kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla söz konusu bu kişiye ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki arama- kurtarma çalışmalarına son verildi.