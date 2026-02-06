İzmir'de sağanak felaketi! Köprüden geçen otomobil sel sularına kapıldı: 2 kız kardeş öldü

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen diğer kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.