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İzmir'de sağanak! Yollar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

İzmir'de sağanak! Yollar göle döndü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu. 

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İzmir'de sağanak! Yollar göle döndü - Resim: 2

Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti.

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İzmir'de sağanak! Yollar göle döndü - Resim: 3

Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.

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İzmir'de sağanak! Yollar göle döndü - Resim: 4

Öte yandan, belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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