İzmir'de sağanak! Yollar göle döndü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu.
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Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti.
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Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.
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Öte yandan, belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
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