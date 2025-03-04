İzmir'de şoke eden cinayet: Katil ve azmettirici en yakınları çıktı
İzmir'in Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıkan S.B. (41), silahlı saldırıda hayatını kaybetti. S.B.'yi, kızının nişanlısı A.G.'nin vurduğu, azmettiricinin ise S.B.'nin eşi A.B. olduğu ortaya çıktı.
Olay, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası S.B. (41), otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
8 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan şüphelinin A.G. (29), azmettiricisinin ise S.B.'nin eşi A.B. (42) olduğunu belirledi.
F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.
EŞİ İLE GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ
Tüm şüpheliler, polisin operasyonu ile önceki gün yakalandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., A.B., D.K. S.H. tutuklandı. A.B.'nin eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle olayı kızının nişanlısı olan A.G.'ye yaptırdığı, diğer şüphelilerin de yardım ettiği öğrenildi.