İzmir'de takıntılı eski sevgili dehşeti: Genç kadını pusu kurup öldürdü!
İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan 26 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın pusu kurup genç kadına ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Menemen ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde A. (26) ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada, kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı L.E. (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Pusu kurup ateş açtı
İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kadını daha önce "sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden L.E., site girişinde pusu kurarak A.’ya ateş açtı. Yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay anı kamerada
Öte yandan meydana gelen silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde genç kadının eve girmek üzereyken silahlı saldırganla karşılaştığı, daha sonra saldırganın kadını kovalaması yer aldı. Görüntüde silah sesleri ve hayatını kaybeden talihsiz kadının yardım çığlıklarını sesleri de duyuldu.
JASAT kıskıvrak yakaladı
Olayın ardından Menemen Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) timleri geniş çaplı tahkikat başlattı. Yapılan saha araştırmaları sonucunda şüpheli L. E., olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra bir akaryakıt istasyonunda bekleme yaparken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve boş şarjör ele geçirildi.