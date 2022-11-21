İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrasında kentte bugün öğleden sonra yağmur etkisini gösterdi. Sağanakla birlikte tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki esnaf su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Çarşı esnafı ellerinde fırçalarla su girmesine engel olmaya çalıştı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı.