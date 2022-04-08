İzmir'de toz aşımı nedeniyle çamur yağdı
İzmir'de dün akşam görünen toz aşımı sonrası yağan yağmur nedeniyle araçların üzerine çamurla kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Suriye üzerinden gelen toz taşınımı uyarısı yaptı.
Toz taşınımı dün akşam itibarıyla İzmir’de de görüldü.
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Yağan yağmurla birlikte yer yüzüne çamur olarak inen tozlar, araçların üzerini kapladı. İzmirliler sabah uyandıklarında araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını gördü.
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Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla temizlemeyi tercih ederken, bazıları da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda yoğunluk ve uzun araç sıraları oluştu.
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Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla temizlemeyi tercih ederken, bazıları da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda yoğunluk ve uzun araç sıraları oluştu.
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