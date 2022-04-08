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İzmir'de toz aşımı nedeniyle çamur yağdı

İzmir'de dün akşam görünen toz aşımı sonrası yağan yağmur nedeniyle araçların üzerine çamurla kaplandı.

İzmir'de toz aşımı nedeniyle çamur yağdı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Suriye üzerinden gelen toz taşınımı uyarısı yaptı.

 Toz taşınımı dün akşam itibarıyla İzmir’de de görüldü. 

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İzmir'de toz aşımı nedeniyle çamur yağdı - Resim: 2

Yağan yağmurla birlikte yer yüzüne çamur olarak inen tozlar, araçların üzerini kapladı. İzmirliler sabah uyandıklarında araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını gördü.

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İzmir'de toz aşımı nedeniyle çamur yağdı - Resim: 3

Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla temizlemeyi tercih ederken, bazıları da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda yoğunluk ve uzun araç sıraları oluştu.

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İzmir'de toz aşımı nedeniyle çamur yağdı - Resim: 4

Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla temizlemeyi tercih ederken, bazıları da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda yoğunluk ve uzun araç sıraları oluştu.

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