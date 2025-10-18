  1. Anasayfa
İzmir'de tüyler ürperten olay: Balıkçının oltasına insan kafatası takıldı

İzmir'in Konak ilçesinde balık tutan bir kişinin oltasına insan kafatası takıldı. Oltayı çekince dehşete kapılan balıkçı durumu polise bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay öğle saatlerinde Karataş Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre deniz kenarında balık tutan bir balıkçının oltasına deniz içerisinde insana ait kafatası takıldı. Ne olduğunu şaşıran balıkçı durumu polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Kafatası Deniz Polisi ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Karada yapılan incelemelerde kafatasının deforme olmuş halde olduğu tespit edildi. 

Balıkçı oltasına takılan kafatası, kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

