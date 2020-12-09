İzmir'de üretildi; koronavirüs aşılarını taşıyacak

AŞI TAŞIMADA ZAMANLA YARIŞ Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Emre Duran ise aşıların dünyada lojistiği, depolanması gibi konularda büyük problemler yaşandığına dikkat çekti. Hem Türkiye'de hem de dünyadaki kapasitenin bunun için yeterli olmadığını anlatan Duran, "Dünyada ve ülkemizde olmayan ebatlarda taşıma üniteleri yapıyoruz. Böylece lojistik maliyetlerini yaklaşık dörtte bir oranında düşürebiliriz. Depolama maliyetlerini de yarıdan daha düşük seviyelere çekebiliriz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapmış olduğumuz makinesinden, malzemesine kadar çoğunluğu patentli ürünler olup ünitemiz çok büyük imkanlar sağlıyor. Yazılımı da tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Yerli yazılımlar içerisinde en ufak bir sıkıntı doğarsa ki; bu ihtimal çok düşüktür, bütün sistemlerimiz yedeklidir. En ufak bir problemde yedeği devreye girerek tekrar sistemin aktif hale gelmesini sağlıyoruz" diye konuştu.