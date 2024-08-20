İzmir'de vahim görüntüler: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

'BİZE TEMİZ BİR DENİZ BIRAKSINLAR'

Bayraklı sahiline ailece geldiklerini belirten Recep Çolak (65) da "Normalde bir sıkıntı yoktu ama 4-5 günden beri koku olmaya başladı. Balıklar ölmüş, deniz çöplük içinde. Belediye burada güzel bir yer yapmış ama oturup da şu kokuyu çekmektense oturmamak daha iyi. Dün sabah gelmiştik aynı koku vardı, bu sabah belki koku gitmiştir, dedik ama koku devam ediyor. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi bu duruma bir önlem almalı. Vatandaşa burada mikrop bulaşır. Denizin temizlenmesi lazım ki, vatandaş burada da rahat rahat oturabilsin. Bornova'da yaşıyorum, orada sahil olmadığı için buraya gelip vakit geçirmek istiyorum ama bu pislikte artık sahilde kimse kalmayacak. Belediye hizmetinin böyle olmaması lazım. Rica ediyorum, bize temiz bir deniz bıraksınlar" diye konuştu. (DHA)