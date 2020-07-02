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  3. 02 Temmuz 2020 09:31

İzmir'de vaka sayısı arttı, 4 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde koronavirüs vaka sayıları artış gösterdi. İlçeye bağlı Küner Köyü’nde virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de vaka sayısı arttı, 4 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Köyü’nde koronavirüs sebebiyle geçen hafta kısıtlamalar başlatılmıştı.

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İzmir'de vaka sayısı arttı, 4 kişi hayatını kaybetti

Menderes’e bağlı Küner Köyü’nde 24 Haziran günü ortaya çıkankoronavirüs salgınında ölenlerin sayısı dörde çıktı.

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İzmir'de vaka sayısı arttı, 4 kişi hayatını kaybetti

Test sonucu pozitif çıkanların sayısı 70’e ulaşırken, tedavi gören hastalardan ikisi geçen hafta içinde hayatını kaybetmişti.

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İzmir'de vaka sayısı arttı, 4 kişi hayatını kaybetti

Dün ve bugün iki vatandaşın daha vefat ettiği öğrenildi. Vefat eden üç kişinin 65 yaş üstü, bir kişinin ise 37 yaşında olduğu belirtildi.

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