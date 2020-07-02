İzmir'de vaka sayısı arttı, 4 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Menderes ilçesinde koronavirüs vaka sayıları artış gösterdi. İlçeye bağlı Küner Köyü’nde virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Köyü’nde koronavirüs sebebiyle geçen hafta kısıtlamalar başlatılmıştı.
Menderes’e bağlı Küner Köyü’nde 24 Haziran günü ortaya çıkankoronavirüs salgınında ölenlerin sayısı dörde çıktı.
Test sonucu pozitif çıkanların sayısı 70’e ulaşırken, tedavi gören hastalardan ikisi geçen hafta içinde hayatını kaybetmişti.