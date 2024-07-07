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İzmir'de yanan araç ormanı yaktı

İzmir’in Foça ilçesinde hızla yayılan orman yangının nedeninin alev alan bir araç olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA
İzmir'de yanan araç ormanı yaktı - Resim: 1

İzmir’in Foça ilçesinde araçtan çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

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İzmir'de yanan araç ormanı yaktı - Resim: 2

Yangın, saat 16.23’te Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkiinde çıktı.

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İzmir'de yanan araç ormanı yaktı - Resim: 3

Bir araçtan çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. 

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İzmir'de yanan araç ormanı yaktı - Resim: 4

İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ekibi sevk edildi. 

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