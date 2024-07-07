İzmir'de yanan araç ormanı yaktı
İzmir’in Foça ilçesinde hızla yayılan orman yangının nedeninin alev alan bir araç olduğu tespit edildi.
Kaynak: İHA
İzmir’in Foça ilçesinde araçtan çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı.
1 / 6
Yangın, saat 16.23’te Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkiinde çıktı.
2 / 6
Bir araçtan çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
3 / 6
İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ekibi sevk edildi.
4 / 6