İzmir'de yangın
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. 50 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor
Bugün öğle saatlerinde, Menderes İlçesi ile eskiden belde olan Gümüldür arasında kalan kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında, belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İzmir'e içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'nın da karşı tarafından bulunan bölgedeki yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.