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  3. 01 Temmuz 2017 17:30

İzmir'de yangın

İzmir'de yangın

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. 50 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor


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İzmir'de yangın

Bugün öğle saatlerinde, Menderes İlçesi ile eskiden belde olan Gümüldür arasında kalan kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında, belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

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İzmir'de yangın

İzmir'e içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'nın da karşı tarafından bulunan bölgedeki yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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İzmir'de yangın

Bölgede çıkan orman yangını nedeniyle bazı enerji nakil hatları zarar görünce Menderes, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak bölgesinde sular kesildi. Öte yandan, Menderes, Gümüldür ve Özdere bölgelerine elektrik de verilemiyor.


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