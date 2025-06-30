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İzmir’de yangına müdahale eden dozer yandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir dozer alevlerin arasında kalarak yandı.

Kaynak: İHA
İzmir’de yangına müdahale eden dozer yandı - Resim: 1

Yangın, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

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İzmir’de yangına müdahale eden dozer yandı - Resim: 2

Yangına destek amacıyla Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nden gönderilen dozer, müdahale sırasında alevler içinde kaldı.

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İzmir’de yangına müdahale eden dozer yandı - Resim: 3

Dozeri kullanan sürücü, aracı terk ederek son anda kurtuldu. 

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İzmir’de yangına müdahale eden dozer yandı - Resim: 4

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangının yayılması önlenirken, alevlerin arasında kalan iş makinesi ise kullanılamaz hale geldi.

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