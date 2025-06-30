İzmir’de yangına müdahale eden dozer yandı
İzmir’in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir dozer alevlerin arasında kalarak yandı.
Kaynak: İHA
Yangın, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
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Yangına destek amacıyla Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nden gönderilen dozer, müdahale sırasında alevler içinde kaldı.
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Dozeri kullanan sürücü, aracı terk ederek son anda kurtuldu.
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Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangının yayılması önlenirken, alevlerin arasında kalan iş makinesi ise kullanılamaz hale geldi.
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