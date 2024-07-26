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İzmir'de yerleşim yeri yakınında orman yangını: Site tahliye edildi

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevlerin yaklaşması üzerine bir site tahliye edildi.

Kaynak: İHA/AA/DHA
İzmir'de yerleşim yeri yakınında orman yangını: Site tahliye edildi - Resim: 1

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İzmir'de yerleşim yeri yakınında orman yangını: Site tahliye edildi - Resim: 2

Yangına ilk müdahalesini yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yerleşim yerine yakın olması sebebiyle ekip sayısını artırdı. Ekipler an itibarıyla 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir'de yerleşim yeri yakınında orman yangını: Site tahliye edildi - Resim: 3

BİR SİTE TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.

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İzmir'de yerleşim yeri yakınında orman yangını: Site tahliye edildi - Resim: 4

Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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