İzmir'de yerleşim yeri yakınında orman yangını: Site tahliye edildi
İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevlerin yaklaşması üzerine bir site tahliye edildi.
Kaynak: İHA/AA/DHA
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangına ilk müdahalesini yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yerleşim yerine yakın olması sebebiyle ekip sayısını artırdı. Ekipler an itibarıyla 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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BİR SİTE TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.
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Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
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