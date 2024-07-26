İzmir'de yerleşim yeri yakınında orman yangını: Site tahliye edildi

Yangına ilk müdahalesini yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yerleşim yerine yakın olması sebebiyle ekip sayısını artırdı. Ekipler an itibarıyla 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.