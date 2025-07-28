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İzmir'de yine orman yangını! Çevre yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle çevre yolu trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA
İzmir'de yine orman yangını! Çevre yolu trafiğe kapatıldı - Resim: 1

Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. 

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İzmir'de yine orman yangını! Çevre yolu trafiğe kapatıldı - Resim: 2

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. 

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İzmir'de yine orman yangını! Çevre yolu trafiğe kapatıldı - Resim: 3

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

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İzmir'de yine orman yangını! Çevre yolu trafiğe kapatıldı - Resim: 4

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken; park halindeki bir otomobil ile tek katlı bir yapı alevler nedeniyle zarar gördü. 

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