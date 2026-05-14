İzmir'de yürekleri ağza getiren dev hortum kamerada
İzmir’in Menemen ilçesinde öğle saatlerinde Ege Denizi açıklarında meydana gelen dev hortum, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
İzmir’in Menemen ilçesinde bugün öğle saatlerinde, Seyrek Mahallesi mevkiinden görülen ve Ege Denizi açıklarında oluşan dev hortum, bölge sakinlerini heyecanlandırdı.
Menemen Ovası üzerinden açıkça fark edilen ve gökyüzüyle denizi birleştiren hortum, vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.
Hava durumundaki ani değişimlerin ardından deniz üzerinde beliren hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
