İzmir'de zorunlu su kesintisi bu akşam başlıyor: Listede 11 ilçe var!

Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir’in su kaynaklarının kritik seviyelere gerilediği belirtilen açıklamada, "Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yeraltı su kaynaklarında (derin kuyular) ise düşen yeraltı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak; yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz" denildi.