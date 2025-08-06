İzmir'de zorunlu su kesintisi bu akşam başlıyor: Listede 11 ilçe var!
İzmir'de kuraklık ve su kaynaklarının azalması nedeniyle bu geceden itibaren su kesintisi yapılacak. Su tüketiminin yoğun olduğu beş bölgede gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri başlıyor.
İzmir'de sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi, kentte ciddi bir kuraklık tehlikesini beraberinde getirdi. Kuraklık ve su kaynaklarının azalması nedeniyle su tüketiminin yoğun olduğu beş bölgede su kesintisi yapılacak.
İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri başlıyor.
Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir’in su kaynaklarının kritik seviyelere gerilediği belirtilen açıklamada, "Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yeraltı su kaynaklarında (derin kuyular) ise düşen yeraltı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak; yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz" denildi.
11 ilçede uygulanacak
Zorunlu su kesintileri Bayraklı, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Buca, Karabağlar, Bornova, Narlıdere, Güzelbahçe, Balçova olmak üzere 11 ilçede gerçekleşecek.
Kesintiler, altyapı durumu, şebeke bağlantıları ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi.