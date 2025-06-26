İzmir'deki büyük orman yanbını sürüyor: Çok sayıda ev tahliye edildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisi Foça sınırları içerisine yayılan yangın devam ediyor. Ekipler, söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken pek çok ev tahliye edildi.
Kaynak: DHA
İzmir’in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde dün saat 12.36’da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 acil sağlık ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, 450 personel müdahale sürdürdü.
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Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi’ne kadar genişledi.
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Ilıpınar Mahallesi’ndeki bazı evlerde ikamet edenler, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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