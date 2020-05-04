İzmir'deki çekirge istilası tartışması sürüyor

"İSTİLA FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR"Çekirge türlerinde ve sayılarındaki artışın, ilaçlama yapılarak doğal düşmanlarının yok olmasından kaynaklandığını vurgulayan Satar, şöyle konuştu: "Tabii zaman zaman çekirge türlerinin sayılarında artış meydana geliyor. Bunun sebebi bunların doğal düşmanlarının yok edilmiş olması. Şu anda ilaçlama yapıp hemen kurtulabilirsiniz. Ama daha sonra bu yere bırakılmış, toprağın 6-7 santimetre altına bırakılmış yumurtaların ilerde açılarak tekrar bir istilaya sebep olmasına siz engel olamazsınız. Ama biz bu istilaları fırsata çevirebiliriz. Ne yapabiliriz? Biz bunu mesela Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde bir çok hayvan türüne yem olarak bunları kullanabiliriz. Ya da balıkçılık yapan veya tavuk yetiştiriciliği yapan çiftliklere yüksek protein kaynağından dolayı bunları da katarak doğal bir besin kaynağı olarak kullanma durumumuz söz konusu. Yani biz burada krizi fırsata çevirebiliriz."