İzmir'deki depremden 2 dakika önce çarpıcı görüntüler

Sığacık Mahallesi’ndeki marinadaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler tsunaminin şiddetini gözler önüne serdi. Deprem öncesi denizde oluşan dalgalanma ve ufak bir girdabın oluşması ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Denizdeki olaydan 2 dakika sonra deprem olduğu ve ardından denizdeki sular çekildi, marinadaki yatlar karaya oturdu. Daha sonra suların geri gelmesi ile birden yükselen deniz, kimi yatları devirdi kimilerini ise yan yatırdı. Birçok yatın zarar gördüğü tsunamide marninada bulunan otomobiller de denize sürüklendi.