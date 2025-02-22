İzmir'deki diş hekimini dehşetinde şok iddia: 2 çocuğunun babası olduğunu iddia etti
İzmir'de aralarında borç/alacak anlaşmazlığı olduğu iddia edilen bulunan 34 yaşındaki bir kişi ile 49 yaşındaki diş hekiminin tartışması kanlı bitti. Diş hekimini silahla vuran şüpheli çektiği videoyu da diş hekiminin annesine gönderdi...
İzmir'in Konak ilçesinde M.A. (34), borç- alacak nedeniyle tartıştığı diş hekimi M.D.’i (49) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. M.A., vurduğu E.D.’in kanlar içerisindeki videosunu çekip, M.D'nin annesine gönderdi. İkilinin arasında önce borç - alacak anlaşmazlığı olduğu iddia edilmişti. Ancak şüphelinin verdiği ifadeyle olay bambaşka bir boyuta taşındı.
Diş hekimi M.D.'i (49), tabancayla başından vurarak ağır yaralayan M.E. (34) adlı erkek şüphelinin, ifadesi ortaya çıktı. M.E.'nin, daha önce ortak iş yaptığı diş hekiminin, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, M.D.'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi. M.E. ifadesinde de 2 yıl önce eşi ile Mustafa Emrah M.D. arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının da M.D. olduğunu öne sürdü. Bunu DNA testiyle öğrendiğini söyleyen M.E., "Bunun üzerine M.D.'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.