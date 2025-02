İzmir'deki diş hekimini dehşetinde şok iddia: 2 çocuğunun babası olduğunu iddia etti

Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, M.D.'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi. M.E. ifadesinde de 2 yıl önce eşi ile Mustafa Emrah M.D. arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının da M.D. olduğunu öne sürdü. Bunu DNA testiyle öğrendiğini söyleyen M.E., "Bunun üzerine M.D.'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.