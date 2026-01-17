İzmir'deki film gibi para nakil aracı soygununun detayları ortaya çıktı

Olay, 12 Ocak'ta saat 23.15 sıralarında İzmir2in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankanın ATM’sine para yüklemesi yapan nakil aracı, maskeli ve silahlı 3 şahıs tarafından hedef alındı.