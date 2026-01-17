İzmir'deki film gibi para nakil aracı soygununun detayları ortaya çıktı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde para nakil aracındaki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek milyonlarca liralık soygun gerçekleştiren organize suç örgütü, polisin operasyonuyla çökertilirken hem soygun anı hem de operasyon aksiyon filmlerini aratmadı.
Olay, 12 Ocak'ta saat 23.15 sıralarında İzmir2in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankanın ATM’sine para yüklemesi yapan nakil aracı, maskeli ve silahlı 3 şahıs tarafından hedef alındı.
Soyguncular, güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirip plastik kelepçe takarak araçtaki paraları, görevlilere ait tabancayı ve cep telefonlarını gasp etti.
Olayda kullandıkları araçla kaçan şüpheliler kayıplara karıştı
. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda soygunu gerçekleştiren organize suç örgütü üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.