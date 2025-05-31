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İzmir'deki grevde 3. gün: Şehrin dört bir yanından çöp yığınları yükseliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor. Grev nedeniyle Konak'taki bazı sokaklarda çöpler birikti.

Kaynak: DHA
İzmir'deki grevde 3. gün: Şehrin dört bir yanından çöp yığınları yükseliyor - Resim: 1

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan TİS sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor.

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İzmir'deki grevde 3. gün: Şehrin dört bir yanından çöp yığınları yükseliyor - Resim: 2

Grevde nedeniyle otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapatırken, ulaşımda akşamlar yaşandı.

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İzmir'deki grevde 3. gün: Şehrin dört bir yanından çöp yığınları yükseliyor - Resim: 3

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri önemli ölçüde durdu. Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu.

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İzmir'deki grevde 3. gün: Şehrin dört bir yanından çöp yığınları yükseliyor - Resim: 4

İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöpler birikti.

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