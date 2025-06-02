İzmir'deki grevde 5'inci gün! Belediye başkanının verdiği maaş örneği olay oldu

'GELİN BU İŞİ MASADA ÇÖZELİM'

Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamada bulunan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Başkanı Ercan Gül, "5 gündür onurlu bir şekilde ekmeğimizi büyütmek için mücadele ediyoruz. Tek talebimiz eşit işe eşit ücret almak, bu da bizim en doğal hakkımız. Bunu aylarca dile getirdik. Bizi anlamayanlar, bizden anlayış bekliyorlar. Kendilerine yöntemler arıyorlar. Gelin bu işi masada çözelim. Dün Cemil Başkan bir restoranın önünden hiç tanımadığımız kişilerle gelip, çöp topluyor. Bu greve zarar vermeye çalışıyorlar, bizi oyuna getirmeye çalışıyorlar. Sabırlı, sakin olacağız. Binlerce emekçinin ailesine götüreceği kazanımlara hiç kimse zarar veremeyecek. Israrla ve ısrarla bizi kaosa sürüklemek istiyorlar" dedi.