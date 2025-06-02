İzmir'deki grevde 5'inci gün! Belediye başkanının verdiği maaş örneği olay oldu
İzmir'de toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkması sonucu başlayan grev 5'inci günde de sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ''Ücreti net en düşük 65 bin liradan en yüksek 80 bin liraya çıkardık. Eylülde yüzde 10 zam dedik. Teklifimiz bu.'' dedi. Tugay, ''Şoför, neredeyse belediye başkanından yüksek maaş alıyor. Bunun etik bir sınırı olmalı.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) yetkilileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de örgütlü DİSK/Genel-İş İzmir 1-2-3-9 No'lu şube yönetiminin 26 Mayıs'ta yaptıkları TİS görüşmelerinde uzlaşıya varılamadı. Görüşmede en son yüzde 29,16'lık zam teklifi, çalışanlar tarafından kabul edilmedi. Bu durumun ardından İZELMAN ve İZENERJİ'ye bağlı 23 bin işçi, 28 Mayıs itibarıyla greve başladı.
Grevin 5'inci gününde işçiler Konak Pier'de bir araya bir araya geldi. Sabah saatlerinde toplanan çalışanlar slogan ve halaylar eşliğinde eylemlerini sürdürdü. Çalışanlar, Konak Pier alanından Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. İşçiler zaman zaman da oturma eylemi yaptı.
'GELİN BU İŞİ MASADA ÇÖZELİM'
Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamada bulunan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Başkanı Ercan Gül, "5 gündür onurlu bir şekilde ekmeğimizi büyütmek için mücadele ediyoruz. Tek talebimiz eşit işe eşit ücret almak, bu da bizim en doğal hakkımız. Bunu aylarca dile getirdik. Bizi anlamayanlar, bizden anlayış bekliyorlar. Kendilerine yöntemler arıyorlar. Gelin bu işi masada çözelim. Dün Cemil Başkan bir restoranın önünden hiç tanımadığımız kişilerle gelip, çöp topluyor. Bu greve zarar vermeye çalışıyorlar, bizi oyuna getirmeye çalışıyorlar. Sabırlı, sakin olacağız. Binlerce emekçinin ailesine götüreceği kazanımlara hiç kimse zarar veremeyecek. Israrla ve ısrarla bizi kaosa sürüklemek istiyorlar" dedi.
'BİZ SİZDEN SAĞDUYU BEKLİYORUZ'
DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihine baktığımızda böyle bir şeyle hiç karşı karşıya kalmamıştık. Düşünün ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Alsancak'ta çöp topluyor. Alsancak'a yürüyüp, sanki bu şehrin patronu gibi davranmaya hakkınız yok. Biz Anayasadan gelen hakkımızı kullanıyoruz. Siz bu davranışınızla anayasal hakkımızı çiğneyip, suç işliyorsunuz. Belediye bürokratları bizi greve zorladı. Şimdi 'bütçe' diyorlar. Sizden fazlasını değil, sağduyu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.